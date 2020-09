VICTORIA, BC, le 22 sept. 2020 /CNW/ - IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (la « Société » ou « IPA ») (Bourse de croissanceTSX: IPA) (OTCQB: IPATF) (FSE: TQB2), un chef de file dans la découverte et le développement global d'anticorps thérapeutiques, a annoncé aujourd'hui que sa filiale, IPA Europe, a fait une injection de capitaux substantielle dans sa plateforme B Cell SelectTM à sa division de recherche à Oss, aux Pays-Bas. Grâce à des investissements dans de l'équipement supplémentaire pour automatiser et faire progresser de manière significative sa technologie de sélection de cellules B multiespèces effectrices et le clonage subséquent de cellules uniques, on pourra grandement accélérer la démarche d'identification d'un échantillonnage exhaustif et diversifié d'anticorps thérapeutiques de pointe. La plateforme avancée B Cell Select™ s'harmonise parfaitement avec le processus d'optimisation et de profilage du potentiel de développement des anticorps mis de l'avant par IPA.

« Nos membres d'équipe dévoués et motivés sont les moteurs du succès de l'expansion de notre plateforme B Cell SelectTM. Cette puissante plateforme multiespèces est combinée au clonage direct de cellules B et au profilage des liaisons d'anticorps, afin d'identifier rapidement des anticorps hautement diversifiés et cliniquement pertinents pour traiter diverses maladies impliquant une grande variété d'antigènes cibles complexes. » a déclaré Debby Kruijsen, directrice générale d'IPA Europe.

« En plus de sa compatibilité avec une vaste gamme de sources d'anticorps, notre plateforme avancée B Cell Select™ se concilie également avec divers outils cibles, incluant les cellules exprimant la cible, ce qui nous permet de sélectionner des clones à un stade précoce de la découverte d'anticorps à partir d'une lecture fonctionnelle » déclare Ilse Roodink, directeur scientifique d'IPA-Europe.

À propos de B Cell SelectTM

La plateforme B Cell Select d'ImmunoPrecise Antibodies permet d'investiguer un répertoire d'anticorps encore plus diversifié qu'auparavant. En inspectant des cellules B isolées, IPA peut analyser des répertoires exhaustifs d'organismes complets avec un minimum de manipulation. Contrairement aux autres méthodes, cette plateforme exclusive permet de produire, sans égard à l'espèce, des anticorps à partir d'échantillons. B Cell Select peut élaborer des anticorps à partir de n'importe quelle espèce (incluant l'humain), mais aussi de n'importe quel tissu. Alors que la plateforme explore le répertoire d'anticorps dans son ensemble, elle peut développer des anticorps pour tout ce qui est possible dans le registre immunitaire d'un animal, y compris n'importe quelle classe de protéines, des cibles thérapeutiques complexes, des modifications post-traductionnelles et de petites molécules.

La plateforme B Cell Select permet l'interrogation de 10 millions de cellules sanguines, pour générer des anticorps monoclonaux natifs à partir d'animaux immunisés et qui ciblent spécifiquement un antigène. Le processus de sélection des cellules B a lieu tôt dans le processus de développement des anticorps, ce qui permet de sélectionner rapidement les meilleurs candidats et augmente ainsi considérablement le taux de réussite dans la découverte d'anticorps. La plateforme exploite également la puissance du système immunitaire pour générer un appariement naturel des anticorps produits par les cellules B sélectionnées. Ces produits livrables dans nos programmes de découverte comportent moins de désavantages pour les séquences d'anticorps, en comparaison avec des appariements artificiels issus du dépistage in vitro qui pourraient nuire à la production des anticorps.

À propos d'ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une entreprise qui fournit une plateforme technologique mondiale offrant des solutions complètes en vue de permettre aux sociétés pharmaceutiques de découvrir et de concevoir des traitements contre des maladies. L'expérience de la Société et ses technologies de pointe apportent un soutien inégalé à ses partenaires dans leurs efforts de transfert de leurs traitements novateurs au milieu clinique. Grâce à ses services à guichet unique, ImmunoPrecise réduit considérablement le temps requis pour le développement de produits classiques à fournisseurs multiples et les risques inhérents qui y sont associés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.immunoprecise.com ou envoyez un courriel à l'adresse [email protected].

