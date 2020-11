VICTORIA, BC, le 23 nov. 2020 /CNW/ - IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD. (La « Société » ou « IPA ») (Bourse de croissanceTSX: IPA) (OTCQB: IPATF) (FSE: TQB2), un chef de file de la découverte et du développement d'anticorps thérapeutiques complets, a annoncé aujourd'hui avoir sélectionné plus de dix anticorps monoclonaux uniques pour la phase suivante de développement préclinique.

Les anticorps Polytope™ peuvent être combinés pour créer jusqu'à douze cocktails thérapeutiques uniques. Ceux-ci contiennent des mélanges de deux, trois ou quatre anticorps qui travaillent de concert pour prévenir l'entrée virale dans les cellules in vitro. La Société a annoncé aujourd'hui qu'elle a choisi un premier cocktail composé de quatre anticorps humains synergiques qu'elle fera passer à la phase de l'essai préclinique. Celui-ci examinera l'innocuité et l'efficacité du cocktail thérapeutique proposé, ainsi que la tolérance à son égard, dans le modèle bien défini du hamster syrien relatif au SRAS-CoV-2.

« Nous avons hâte d'atteindre ce jalon dans le cadre de cette étude thérapeutique très complète sur la COVID-19. L'étude vise à traiter les maladies causées par toutes les variantes du coronavirus, afin de combattre les mutations continuelles de ce virus qui se propage rapidement, a déclaré la Dre Jennifer Bath, PDG d'ImmunoPrecise. Au terme d'un processus de recherche rigoureux, notre équipe a cerné un ensemble diversifié de candidats fonctionnels et significatifs. La combinaison de ces candidats devrait constituer un traitement efficace contre les souches actuelles et futures du SRAS-CoV-2. Notre approche ne compromet pas la qualité et nous pensons qu'il s'agit d'une voie appropriée et efficace. »

Les anticorps sont non seulement capables de guérir les patients, mais une seule injection peut fournir une protection immédiate contre les personnes exposées ou les porteurs asymptomatiques. Cela n'est pas possible avec les vaccins et permet de contenir les nouvelles éclosions. Le traitement Polytope d'ImmunoPrecise vise à fournir des avantages supplémentaires potentiels et à lutter contre le virus à long terme. En effet, le cocktail thérapeutique a été spécifiquement conçu pour offrir une protection contre les maladies qui pourraient être causées par de nouvelles mutations du virus échappant à la portée des vaccins et des traitements actuels.

La Société estime que son approche, qui consiste à utiliser un cocktail d'anticorps monoclonaux bien caractérisés pour traiter les patients de la COVID-19, présente un potentiel élevé dans la lutte contre les souches les plus prévalentes du SRAS-CoV-2, ainsi que les nombreuses variantes qui circulent aujourd'hui et celles qui pourraient apparaître à l'avenir.

Les mélanges ou « cocktails » d'IPA, constitués d'anticorps soigneusement sélectionnés, se lient à de multiples régions de la protéine de spicule du virus. Les mélanges sont également capables de se lier à de nouvelles variantes du virus, qui ont été cernées et citées dans des publications. Les anticorps de la Société portent la puissance de neutralisation des mélanges à un niveau supérieur à celui des mélanges à base d'anticorps monoclonaux uniques. Cela suggère qu'il existe une synergie entre les anticorps qui pourrait conduire à une réduction des doses. En outre, l'utilisation de plusieurs anticorps pour combattre le virus pourrait stimuler différents mécanismes de la réponse immunitaire, ce qui aiderait le corps à éliminer l'infection et, en conséquence, à éliminer le virus et à se rétablir.

« Les cocktails d'anticorps qui parviennent à neutraliser le virus entièrement présentent des avantages par rapport aux monothérapies. En effet, une seule mutation du virus peut rendre ces dernières inefficaces, selon l'endroit où cette mutation se produit, a expliqué la Dre Yasmina Abdiche, responsable scientifique d'ImmunoPrecise. En revanche, notre cocktail fait intervenir plusieurs anticorps en même temps, élargissant ce que nous appelons l' « empreinte d'épitopes », c'est-à-dire les régions du virus où les anticorps se lient. Cela garantit que les mutations du virus ne le rendent pas résistant au traitement, un risque qui est constamment présent à mesure que les pathogènes évoluent », a ajouté la Dre Abdiche.

Les cocktails d'anticorps de la Société ont été spécifiquement conçus pour résoudre le problème des taux élevés de mutation des virus à ARN (comme le SRAS-CoV-2). Ceux-ci mutent jusqu'à un million de fois plus rapidement que l'ADN humain et pourraient avoir une capacité accrue de causer des maladies. Ces taux de mutation accrus rendent le virus plus susceptible d'acquérir des caractéristiques qui lui sont avantageuses.

« Comme prévu, il existe des centaines de mutations répertoriées dans le domaine de liaison de la protéine de spicule du virus, la région précisément ciblée par la plupart des entreprises. Nous réalisons maintenant que certaines de ces mutations sont importantes, a affirmé la Dre Ilse Roodink, responsable du programme mondial de lutte contre le coronavirus d'IPA. Le taux de mutation crée une cible mouvante. Il est donc important de déployer une multitude d'anticorps qui attaquent le virus de concert et de nous assurer que notre cocktail thérapeutique demeurera efficace à mesure que le virus continuera d'évoluer. »

La fabrication préclinique des quatre anticorps monoclonaux candidats entièrement humains est en cours et les études précliniques devraient commencer au début de janvier aux Pays-Bas. La Société produit également des lots précliniques d'autres candidats validés afin de fournir une sélection d'anticorps alternatifs. Cela permettra de modifier la couverture des cocktails thérapeutiques, au besoin, pour que ceux-ci demeurent efficaces contre les variantes futures et saisonnières du virus.

À propos de ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise est une entreprise qui fournit une plateforme technologique mondiale offrant des solutions complètes en vue de permettre aux sociétés pharmaceutiques de découvrir et de concevoir des traitements contre les maladies. L'expérience de la Société et ses technologies de pointe apportent un soutien inégalé à ses partenaires dans leurs efforts de transfert de leurs traitements novateurs au milieu clinique. Pour de plus amples informations, visitez le site www.immunoprecise.com ou envoyez un courriel à [email protected].

À propos des thérapies SARS Polytope™ d'IPA

Les anticorps monoclonaux ont été dérivés de plusieurs espèces animales, dont les humains, les lamas, les lapins et les animaux transgéniques OmniAb® (humanisés) pour obtenir une large couverture d'épitopes. IPA travaille avec plusieurs formats, valences et tailles d'anticorps afin de sélectionner des anticorps capables de déceler plusieurs épitopes et des épitopes rares. Grâce à un effort mondial impliquant ses scientifiques en Amérique du Nord et en Europe, IPA a développé un portefeuille de découvertes riche et diversifié d'anticorps candidats ciblant le SRAS-CoV-2. Ces anticorps sont capables de déceler un large éventail d'épitopes et sont diversifiés sur le plan fonctionnel.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui, dans la mesure où il ne s'agit pas de déclarations sur des faits historiques, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières. L'entreprise utilise des mots comme « pouvoir », « devoir », « faire », « probablement », « s'attendre à », « croire », « avoir l'intention de » et des expressions semblables pour désigner des énoncés prospectifs. De plus, ces énoncés prospectifs tiennent compte des convictions de l'entreprise quant à la possibilité que ses anticorps puissent être perfectionnés ou approuvés pour le traitement de la COVID-19 (ou du SRAS-CoV-2) ou qu'elle conclue toute transaction en ce qui concerne ces anticorps. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et des analyses faites par ImmunoPrecise à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus. Toutefois, la conformité des résultats et des développements réels avec les attentes et les prévisions d'ImmunoPrecise est assujettie à un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels obtenus par ImmunoPrecise diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. Voici une liste non exhaustive de ces facteurs : les recettes et les gains réels d'IPA inférieurs aux prévisions, et les risques et incertitudes décrits dans le rapport de gestion annuel d'ImmunoPrecise pour le trimestre précédent clos le 31 juillet 2020, accessible à l'adresse www.sedar.com . Ces « énoncés prospectifs » ne sont valides qu'en date du présent communiqué et, à moins que la loi applicable ne l'exige, ImmunoPrecise n'est nullement tenue de mettre à jour les renseignements ni de les réviser, peu importe s'il existe de nouveaux renseignements, un nouvel événement entrant en ligne de compte ou toute autre raison.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. SOURCE : ImmunoPrecise Antibodies

SOURCE ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

Renseignements: Pour les relations avec les investisseurs, veuillez contacter : Frédéric Chabot, téléphone : 1 438 863-7071, courriel : [email protected], Contact Financial Corp., 204 - 998 Harbourside Dr., Vancouver Nord, Colombie-Britannique, Canada, V7P 3T2

Liens connexes

www.immunoprecise.com