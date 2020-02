IONpath lance des services de recherche et d'analyse de tissus multiplexée pour appuyer les programmes de développement et de découvertes pharmaceutiques

« Nous avons créé cette société parce que nous aimons la recherche scientifique et travailler avec de grands scientifiques », explique Harris Fienberg, chef de la direction et cofondateur d'IONpath. « Notre équipe est très enthousiaste à l'idée de paver la voie à la prochaine génération de projets de développement de l'immunothérapie à grande échelle. »

Travaillant au siège social international situé dans la Silicon Valley et servant des clients du monde entier, une équipe de spécialistes composée d'ingénieurs, de pathologistes et de scientifiques des données exploite la plateforme exclusive MIBIscope pour contribuer à la résolution des problèmes les plus complexes en immuno-oncologie. Le MIBIscopeMC permet de présenter simultanément quarante protéines ou plus sur une seule lame et il offre la reproductibilité nécessaire pour les grandes études cliniques. IONpath aura la capacité requise pour assurer la coloration, l'imagerie et l'analyse de plus de 15 000 lames hautement multiplexées par an d'ici la fin de 2020. L'entreprise espère produire de précieuses données sur les niveaux de co-expression, la proximité des populations cellulaires et les corrélations avec les résultats observés chez les patients afin d'apporter une contribution importante au développement d'immunothérapies par des partenaires de l'industrie et du milieu universitaire.

Si vous ou votre entreprise aimeriez en savoir plus sur ce que les services de recherche peuvent faire pour votre programme, veuillez nous écrire à l'adresse [email protected], communiquer avec notre équipe de spécialistes ou soumettre une demande de prix.

À propos d'IONpath, Inc.

IONpath, Inc. est en train de révolutionner l'imagerie de tissus pour accélérer les découvertes médicales et améliorer la santé humaine. Le système MIBIscopeMC de l'entreprise, qui utilise la technologie Multiplexed Ion Beam Imaging (MIBIMC), constitue une étape clé de la transformation de l'imagerie des tissus par un multiplexage simultané de 40 marqueurs et plus avec une résolution au niveau de la cellule. Des entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques et des instituts de recherche de premier plan utilisent le MIBIscope dans le cadre de recherches en immuno-oncologie, en immunologie et en neurosciences, où des données d'imagerie multiplexée à haute fidélité sont nécessaires. En plus d'offrir son système MIBIscope, l'entreprise permet à ses partenaires des domaines universitaires, biotechnologiques et pharmaceutiques de mener des projets de recherche et de développement grâce aux services de recherche d'IONpath.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.ionpath.com.

Personne-ressource :

Terri Hnatyszyn

305-803-0824

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1088946/IONpath_Research_Services.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1088947/IONpath_Logo.jpg

SOURCE IONpath, Inc.

Liens connexes

www.ionpath.com