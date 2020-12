MARLBOROUGH, Massachusetts, le 10 déc. 2020 /CNW/ - IONMC Networks, un nom de confiance dans les solutions de gestion des appareils à distance et d'accès sécurisé, a annoncé aujourd'hui le lancement de Netgard Privileged GatewayMC, un nouvel outil d'accès à distance sécurisé pour les fournisseurs de solutions et de services gérés (FSS), les organismes gouvernementaux et militaires, ainsi que les entreprises.

Netgard Privileged Gateway est la seule solution d'accès à distance qui intègre une connexion fédérée. Elle offre un moyen plus sûr de contrôler l'accès privilégié des utilisateurs (qu'il s'agisse d'employés internes ou de FSS externes, de fournisseurs ou d'entrepreneurs) aux réseaux et systèmes essentiels.

La connexion fédérée établit une relation de confiance entre l'organisation et ses utilisateurs et définit les méthodologies de sécurité de base (c.-à-d. le chiffrement, la force de la protection par clé, le hachage), à quels utilisateurs l'accès est donné et les terminaux qui seront exposés à chaque utilisateur.

La sécurité est renforcée par la certification FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standard) du chiffrement au cœur du système. Cette norme du gouvernement américain est essentielle pour les solutions utilisées par le gouvernement américain et d'autres industries réglementées.

Grâce à ces fonctions de sécurité, Netgard Privileged Gateway répond aux besoins techniques et en matière de sécurité de toutes les parties. Il permet également aux FSS et aux fournisseurs d'épargner beaucoup de temps et de ressources en leur permettant d'utiliser un seul outil pour tous leurs clients.

« Un large éventail d'utilisateurs privilégiés ont besoin d'un accès à un réseau complexe de biens de TI distribués », a déclaré Tom O'Brien, chef de produit Netgard. « Parmi eux, il y a les fournisseurs de solutions et de services gérés (FSS) et les fournisseurs, ainsi que les utilisateurs internes, mais la sécurité traditionnelle du réseau ne répond pas aux exigences de la gestion des sessions privilégiées. En adoptant le principe du moindre privilège, Netgard Privileged Gateway veille à ce que seuls les utilisateurs vérifiés aient accès aux parties du réseau qui sont inhérentes à leurs rôles. »

« Depuis plus de 30 ans, on fait confiance aux solutions ION Networks pour résoudre les problèmes d'accès sécurisé pour les organismes gouvernementaux et militaires et les entreprises », a déclaré Terrence Hahn, PDG d'APITech. « Netgard Privileged Gateway permettra désormais aux clients de gérer et de surveiller en toute sécurité leurs infrastructures essentielles de réseaux vocaux et de données. »

À propos d'ION Networks

ION Networks, une division d'APITech, offre depuis plus de 30 ans des solutions de sécurité, d'accès et de connectivité. Nom de confiance dans la gestion des appareils à distance et l'accès sécurisé, il offre des solutions qui permettent aux clients de gérer, de surveiller et de maintenir en toute sécurité un service de haute qualité pour les infrastructures essentielles de réseaux vocaux et de données. Il compte parmi ses clients des fournisseurs de solutions et de services gérés (FSS), des entreprises, des fabricants de matériel et des organismes gouvernementaux et militaires.

À propos d'APITech :

APITech (API Technologies Corp.) est un concepteur et fabricant innovant de systèmes, de sous-systèmes, de modules et de composants de haute performance pour des applications de radiofréquences, de micro-ondes, d'ondes millimétriques, électromagnétiques, de puissance et de sécurité exigeantes sur le plan technique. Pionniers de la technologie hautement fiable et riches de plus de 70 ans d'héritage, les produits d'APITech sont utilisés par des clients mondiaux de la défense, de l'industrie et du commerce dans les domaines de la sécurité, de l'aérospatiale commerciale, des communications sans fil, de la médecine, du pétrole et du gaz, de la guerre électronique, des systèmes sans pilote, du C4ISR, de la défense antimissile, des environnements hostiles, des satellites et de l'espace.

