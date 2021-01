INX finalise les modalités d'acquisition d'Openfinance Securities

L'acquisition inclut les activités de courtage, les activités liées au SNP, les inscriptions d'actifs numériques, les clients et les licences d'OpenFinance

NEW YORK et CHICAGO, 19 janvier 2021 /CNW/ - INX Limited, la plateforme fondée sur la chaîne de blocs pour la négociation de titres numériques et de cryptomonnaies conformément aux règlements de la SEC, de la FINRA et de l'UE, a annoncé aujourd'hui qu'une entente définitive a été signée pour l'acquisition d'Openfinance Securities LLC, un courtier étatsunien en valeurs mobilières enregistré exploitant un membre enregistré de la FINRA et de la SIPC, avec un système de négociation parallèle (SNP) (« Openfinance »). L'intégration de la base d'utilisateurs enregistrés d'Openfinance devrait permettre à INX d'atteindre une masse critique pour le lancement à venir de la plateforme INX.

Sous réserve des approbations réglementaires d'usage, INX acquerra les activités de courtier et de SNP d'Openfinance, y compris ses systèmes, ses inscriptions d'actifs numériques, sa clientèle et ses licences. Cette combinaison permettra de multiplier par plus de quatre le nombre d'utilisateurs inscrits à la plateforme. Openfinance est basé à Chicago et possède des bureaux à New York et en Pennsylvanie.

INX renforce sa position de chef de file dans l'écosystème des actifs numériques grâce à l'acquisition d'Openfinance, l'un des pionniers des plateformes de négociation réglementées dans cet espace. Les inscriptions d'Openfinance comprennent des entreprises comme Blockchain Capital, Spice VC et Lottery.com. INX a récemment annoncé les inscriptions futures de Diamond Token de Diamond Standard, d'Infinite Fleet de Pixelmatic, de Kentucky Whiskey Fund de Wave, de Klickown AG et de Solidblock. INX assure la continuité des opérations et du service à la clientèle d'Openfinance.

« Les activités de courtage et de SNP permettent aux investisseurs d'échanger des jetons de sécurité sur la plateforme d'Openfinance. L'acquisition raccourcit le délai de mise en marché d'INX. Après sa conclusion, nous prévoyons maintenant pouvoir lancer dans quelques mois notre plateforme de négociation de cryptomonnaie et une plateforme de négociation de titres entièrement réglementée », a déclaré Shy Datika, président et fondateur d'INX.

« INX a mis au point une plateforme de négociation exclusive de A à Z, en ayant à l'esprit les exigences réglementaires. Cette plateforme et notre portefeuille se combinent parfaitement pour permettre à INX de lancer ses activités d'inscription et de négociation de titres numériques en toute conformité réglementaire, avec des politiques de négociation équitables, des protocoles sécurisés et des procédures de protection des renseignements personnels », a déclaré Jim Stonebridge, président-directeur général d'Openfinance.

INX a récemment lancé le premier PAPE de sécurité numérique enregistré auprès de la SEC pour les investisseurs individuels et institutionnels. INX prévoit fournir aux entreprises et aux sociétés du monde entier des instruments financiers innovants pour la négociation et la mobilisation de capitaux.

À propos d'INX

INX vise à fournir une plateforme de négociation réglementée pour les titres numériques et les cryptomonnaies combinant l'expertise des marchés traditionnels et une nouvelle approche de la technologie financière. INX est dirigé par une équipe expérimentée de spécialistes des affaires, de la finance et de la technologie de la chaîne de blocs, unis par la vision de redéfinir le monde des marchés de capitaux grâce à l'exploitation de la technologie des chaînes de blocs et d'une voie réglementaire novatrice.

À propos d'Openfinance

Openfinance vient transformer l'investissement d'actifs non traditionnels avec sa plateforme innovatrice de négociation secondaire de titres numériques. Soutenu par une équipe de spécialistes de l'industrie et des partenaires clés, Openfinance offre un accès sans précédent à des liquidités et des possibilités d'investissement au sein d'un marché des actifs non traditionnels évalué à 8,8 billions de dollars. Par l'entremise de notre courtier en propriété exclusive Openfinance Securities, LLC et membre de la FINRA et de la SIPC, Openfinance est un SNP autorisé par la SEC à effectuer des opérations de titres en format numérique, y compris de jetons de sécurité basés sur la chaîne de blocs.

Énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Dans certains cas, vous pouvez identifier des énoncés prospectifs par des termes comme « peut », « doit », « devrait », « s'attend », « prévoit », « projet », « anticipe », « croit », « estime », « prédit », « potentiel », « a l'intention de » ou « continue », ou la forme négative de ces termes ou d'autres termes comparables. Ces énoncés prospectifs peuvent comprendre, sans s'y limiter, des énoncés relatifs à nos objectifs, à nos plans et à nos stratégies; des énoncés qui contiennent des projections des résultats d'exploitation ou de la situation financière; des énoncés relatifs à la recherche, au développement et à l'utilisation de nos produits; et tous énoncés (autres que les énoncés de faits historiques) portant sur des activités, des événements ou des développements que nous prévoyons, projetons, croyons ou anticipons être susceptibles de se produire dans le futur. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le rendement futur et sont assujettis à des risques et incertitudes. Nous avons fondé ces énoncés prospectifs sur des hypothèses et des évaluations faites par notre direction à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des développements prévus et d'autres facteurs qu'elle juge appropriés. Ces énoncés ne se basent que sur des prévisions actualisées et sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de notre industrie soient sensiblement différents de ceux prévus par les énoncés prospectifs. Nous abordons un grand nombre de ces risques plus en détail dans le prospectus faisant partie de la déclaration d'enregistrement déposée auprès de la SEC, notamment sous les rubriques « Facteurs de risque » et « Mise en garde concernant les énoncés prospectifs ». Il n'est pas recommandé de considérer les énoncés prospectifs comme des prévisions d'événements futurs. Bien que nous soyons d'avis que les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables au moment de communication, nous ne pouvons garantir les résultats futurs, le niveau d'activité, le rendement ou les réalisations. Sauf si la loi l'exige, nous ne sommes aucunement tenus de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

