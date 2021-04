Le lancement mondial de la plateforme de négociation numérique INX aura lieu peu après la fin de son introduction en bourse et le jeton INX devrait être répertorié sur au moins une plateforme de négociation publique d'ici la fin de mai 2021.

NEW YORK, le 5 avril 2021 /CNW/ - INX Limited (« INX » ou la « Société »), la plateforme de négociation de titres numériques et de cryptomonnaies basée sur la chaîne de blocs, annonce aujourd'hui que sa première offre publique de vente de jetons prendra fin le 22 avril à 17 h (HNE [sic]). Ainsi, le 22 avril sera le dernier jour où le jeton INX sera mis en vente par la Société au prix du PAPE de 0,90 $ par jeton.

L'annonce a été faite par Shy Datika, chef de la direction d'INX : « INX s'est positionné comme la première à effectuer un PAPE à l'intention des investisseurs particuliers et institutionnels pour des titres numériques enregistrés auprès de la SEC. Nous nous réjouissons à l'idée de pénétrer le marché secondaire avec autant de succès. »

Pour créer un compte INX Limited, veuillez visiter le site www.inx.co. Pour en savoir plus, visitez le site www.inx.co et suivez la plateforme sur Telegram, Reddit, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube ou LinkedIn.

À propos d'INX

INX vise à fournir aux investisseurs une plateforme de négociation réglementée pour les titres numériques et les cryptomonnaies, laquelle combine l'expertise des marchés traditionnels et une nouvelle approche innovante de la technologie financière. INX est dirigée par une équipe expérimentée de spécialistes des affaires, de la finance et de la technologie de la chaîne de blocs, unis par la vision de redéfinir le monde des marchés de capitaux grâce à l'exploitation de la technologie des chaînes de blocs et d'une voie réglementaire novatrice.

