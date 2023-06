SAN DIEGO et SAN JOSE, Californie, 2 juin 2023 /CNW/ - Invivoscribe et Complete Genomics ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat pour mettre au point et commercialiser des tests de biomarqueurs sur les plateformes de séquençage de nouvelle génération (NGS) de Complete Genomics. Le territoire est mondial, et le domaine est l'oncologie et la recherche sur le cancer.

Selon les conditions de l'accord, Invivoscribe sera responsable du développement de tests de biomarqueurs, y compris des contrôles de tests et des logiciels de bio-informatique associés. Ces tests de biomarqueurs peuvent être utilisés pour le dépistage initial des spécimens de recherche, ainsi que pour la surveillance, le suivi et la détection de maladies résiduelles mesurables (MRD) dans un contexte de recherche clinique. Les tests de biomarqueurs seront d'abord lancés à l'échelle internationale et seront destinés exclusivement à la recherche. En outre, le développement de tests certifiés CLIA/CAP au sein du réseau mondial de laboratoires cliniques LabPMM d'Invivoscribe est prévu aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Chine. La stratégie à long terme comprend l'expansion de la relation dans les études cliniques et les soumissions réglementaires à l'échelle mondiale pour appuyer la commercialisation de produits de tests de diagnostic in vitro (IVD).

« Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Complete Genomics à l'échelle mondiale, car ils offrent des plateformes NGS avec d'excellentes mesures de rendement, mais aussi des systèmes et des réactifs moins coûteux que ceux fournis par les autres fournisseurs NGS », a déclaré Jeffrey Miller, chef de la direction et DPS d'Invivoscribe. « Notre test de mutation LeukoStrat® CDx FLT3 est un test capillaire basé sur la méthode PCR normalisé à l'échelle internationale et approuvé par la FDA et l'IVDR, qui s'est avéré précieux comme diagnostic d'accompagnement pour trois traitements ciblés pour le gène FLT3 approuvés. Bien qu'il soit disponible dans le monde entier sous forme de trousse et de service de tests dans nos laboratoires LabPMM, afin d'étudier et de surveiller le niveau de LMA à la suite de l'identification de sujets atteints de LMA positifs au gène FLT3, nous devons également fournir un test FLT3 très sensible basé sur la méthode NGS. Ainsi, parmi les premiers tests que nous élaborerons et lancerons sous forme de trousses destinées à la recherche uniquement sur la plateforme Complete Genomics DNBSEQ-G99, mentionnons notre test MRD FLT3-ITD, actuellement proposé en tant que service de tests certifié CLIA/CAP dans nos laboratoires LabPMM sur une autre plateforme NGS et qui est utilisé par les chercheurs pour faire le suivi des maladies résiduelles chez les sujets atteints de LMA dans un contexte de recherche clinique. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Invivoscribe, un fabricant éprouvé de tests de haute qualité pour offrir une solution de flux de production complète », a déclaré Yongwei Zhang, chef de la direction de Complete Genomics.

Les tests en cours de développement pour la plateforme Complete Genomics DNBSEQ-G99 comprendront à la fois des recherches de dépistage et de surveillance de MRD très sensible pour toute la gamme des cancers hématologiques, y compris la leucémie myéloïde aiguë (LMA). La LMA est un cancer du sang qui affecte le sang et la moelle osseuse et se caractérise par la croissance rapide de globules blancs anormaux.1 La LMA a le plus faible taux de survie à 5 ans (31,7 %) parmi les personnes diagnostiquées de leucémie.2 Environ 25 % des patients atteints de LMA présentent une mutation du gène FLT3-ITD, qui contribue à la croissance et à la survie des cellules cancéreuses et qui est associée à un pronostic défavorable.3

À propos d'Invivoscribe

Invivoscribe est une entreprise mondiale de biotechnologie intégrée verticalement qui se spécialise dans les produits et les services visant à améliorer la vie des gens grâce à des diagnostics précis (Improving Lives with Precision Diagnostics®). Depuis près de trente ans, Invivoscribe améliore la qualité des soins de santé dans le monde en offrant des réactifs, des tests, des outils de bio-informatique et des services normalisés de grande qualité pour faire progresser le domaine de la médecine de précision. Invivoscribe a établi des partenariats fructueux avec des sociétés pharmaceutiques mondiales, offrant une expertise dans l'élaboration de diagnostics et la présentation de règlements par la commercialisation de diagnostics complémentaires. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.invivoscribe.com .

À propos de Complete Genomics

Complete Genomics est une entreprise pionnière des sciences de la vie qui offre des solutions novatrices de séquençage de l'ADN de bout en bout. L'entreprise est à l'avant-garde du développement de technologies de séquençage à haut débit depuis sa création en 2005. Nos produits ont alimenté plus de 4 000 publications dans un large éventail d'applications. Pour en savoir plus, visitez www.completegenomics.com .

1 https://www.cancer.net/cancer-types/leukemia-acute-myeloid-aml/introduction

2 https://seer.cancer.gov/statfacts/html/amyl.html

3 Daver N et al. Leukemia (2019) 33:299-312.

