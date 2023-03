Invitation : une contre-conférence pour dénoncer une causerie de la rectrice de l'Université Laval devant la communauté d'affaires en plein conflit de travail

MONTRÉAL, le 19 mars 2023 /CNW/ - La situation semble tirée d'une mauvaise comédie de mœurs tant elle est saugrenue : suite à une suspension des négociations par le conciliateur , alors que les professeur·e·s de l'Université Laval entreprennent une deuxième semaine de grève générale illimitée (et une quatrième semaine de grève au total), la rectrice Sophie D'Amours s'apprête à prononcer une conférence auprès de la communauté d'affaires sur sa vision de l'avenir des universités canadiennes -- vision dont certains aspects ne sont pas étrangers au conflit de travail. Pour dénoncer le maintien de l'événement, le Syndicat des professeurs et professeures de l'Université Laval (SPUL) organise une contre-conférence durant laquelle son président, Louis-Philippe Lampron, s'exprimera sur un avenir où la mission d'intérêt public de l'université se trouve véritablement au centre des préoccupations.

Titre de la conférence : Notre avenir ? Il n'y a pas d'avenir universitaire sans les professeur·e·s

Date : Le lundi 20 mars 2023

Heure : de 12 h à 13 h 30

Lieu : Square Dorchester, Montréal, près de l'hôtel Sheraton où se tient la conférence de la rectrice

Les membres du SPUL profiteront de l'occasion pour rappeler à leur administration que la transformation de l'université désirée par la rectrice doit nécessairement donner place à une plus grande collégialité, à une plus grande transparence et à l'offre de conditions de travail permettant l'attraction et la rétention de chercheurs·euses de calibre international. Cela passe notamment par une solution négociée aussi rapidement que possible afin que reprennent les activités suspendues en raison de la grève des professeur·e·s.

De son côté, la FQPPU appuie sans réserve les demandes du SPUL, rappelant au passage que le conflit de travail à l'Université Laval cristallise les revendications de l'ensemble du corps professoral québécois .

Une période de questions avec les journalistes est prévue à la fin de la conférence.

