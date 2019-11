Invitation - Soirée anniversaire 35 ans de coopération jeunesse entre le Québec et la Fédération Wallonie-Bruxelles et lancement du programme « Objectif zéro carbone »

Des représentants des deux gouvernements remettront les prix spéciaux 35e BIJ-LOJIQ qui valoriseront neuf jeunes du Québec et de la communauté française de Belgique dans les catégories Entrepreneuriat, Engagement citoyen et Culture. Le côté festif sera assuré par des participants dans les domaines de la musique (L'Amalgame, 77), du cinéma (Lori Malépart), de la littérature (Webster), du cirque et de la BD. Quatre jeunes engagés témoigneront aussi de leur implication dans la lutte contre le discours de haine et la discrimination en ligne.

Évènement : Soirée anniversaire 35e BIJ-LOJIQ



Date : Mercredi 6 novembre 2019



Heure : 18 h (durée : 2 h 45)



Lieu : L'Olympia

1004 Rue Sainte-Catherine E

Montréal, H2L 2G2

