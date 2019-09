Invitation médias - Inauguration de la murale La danse des mains légères

MONTRÉAL, le 3 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La SAESEM (Société pour l'action, l'éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal) invite les médias à l'inauguration de la murale La danse des mains légères réalisée en 2019 par MATÉO.

L'événement se déroulera en présence de Mme Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal et de Ville-Marie, de Mme Cathy Wong, conseillère de Ville du district de Peter-McGill et présidente du conseil municipal de la Ville de Montréal, ainsi que de Mme Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU.







Quoi : Inauguration de la murale La danse des mains légères







Quand : Jeudi, le 5 septembre 2019, à 17 h



Accueil des invités à 16 h 45

Début des allocutions à 17 h

Diffusion vidéo « making of » à 17 h 30

Où : Club de Curling Royal Montréal, 1850 Boulevard de Maisonneuve O, Montréal, QC H3H 1J8







RSVP : communications@saesem.org









À PROPOS DE LA SAESEM

La Société pour l'action, l'éducation et la sensibilisation environnementale de Montréal (SAESEM) est un organisme sans but lucratif (OSBL) qui a pour mission de mettre en place des projets environnementaux visant la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de vie des Montréalais. Elle a, entre autres, mis sur pied le programme Mégot Zéro et offre des services de distribution carboneutre. Depuis 2010, la SAESEM est gestionnaire du programme Éco-quartier dans le district Peter-McGill.

À PROPOS DE L'ÉCO-QUARTIER PETER-MCGILL

Le programme Éco-quartier vise l'action, l'initiative, la sensibilisation et la responsabilisation environnementale. Le programme a été créé en 1995 par la Ville de Montréal afin d'inciter les Montréalais à améliorer au quotidien la qualité de leur milieu de vie et à réduire l'impact de leur mode de vie sur l'environnement. L'organisme privilégie les trois champs d'intervention suivants : l'embellissement et le verdissement, la gestion des matières résiduelles ainsi que l'écocitoyenneté et la propreté.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer à Montréal un musée à ciel ouvert. Depuis 12 ans, MU a réalisé plus de 120 murales d'envergure et pérennes dans 17 quartiers de la ville en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif. En 2019, l'organisme s'est vu décerner le 34e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal pour son modèle d'inclusion sociale et pour la signature pour Montréal que sont devenues ses murales. www.mumtl.org

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie

Renseignements: Marie Chatard, Responsable des communications, Téléphone : (514) 503-8872, (514) 933-1069