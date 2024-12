Invitation Média - Transit Secours

MONTRÉAL, le 2 déc. 2024 /CNW/ - Transit Secours, organisme à but non lucratif offrant des services de déménagement et d'entreposage gratuit aux individus et aux familles fuyant la violence, seul service du genre au Canada, vous invite à un point de presse le mardi 3 décembre à 10 h dans le Lobby ouest du 1 Place Ville Marie.

Ce point de presse a lieu dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes et se déroulera en présence des ambassadrices/ambassadeur et porte-paroles de Transit Secours pour la campagne Le pouvoir de chaque geste : Danièle Henkel, présidente de Henkel Média, Catherine Souffront, comédienne, auteure et avocate, ainsi que Dee Joyce, chanteur Pop R&B francophone auteur de Oh Mama, chanson hommage à sa mère et soulignant son vécu en tant qu'enfant survivant de violences conjugales.

Des agentes spécialisées de la Section violence conjugale du SPVM seront présentes, ainsi que plusieurs femmes et hommes d'affaires. Le CN et la CDPQ sont fiers de soutenir la mission et la campagne de Transit Secours.

OPP PHOTO à 10 h 50 sous L'Anneau, installation artistique emblématique de 30 mètres de diamètre suspendue à l'entrée principale de l'Esplanade PVM et signée CCxA.

DATE : Mardi 3 décembre 2024







HEURE : 9h50 Arrivée des médias et invités

10 h à 10 h 45 Allocutions

10 h 50 Photo sous l'Anneau à l'extérieur

11 h Fin





LIEU : Lobby ouest - 1 Place Ville Marie,

Entrée par le Boul. Robert Bourassa

À propos de Transit Secours

Transit Secours Région Montréal est une succursale de Transit Secours, une organisation portée par des bénévoles et offrant des services de déménagement et d'entreposage gratuits aux individus et aux familles fuyant la violence. En collaboration avec les entreprises locales et les agences communautaires, Transit Secours soutient les personnes, surtout les femmes et les enfants, en transition vers une vie sans violence. Depuis son lancement en 2020, Transit Secours de la région de Montréal a complété plus de 700 déménagements, grâce à la participation de plus de 100 bénévoles qui soutiennent les survivant•e•s en transition vers la sécurité. TSRM a remporté le prix Médaille de la Paix 2022 des YMCA du Québec dans la catégorie "Organisme pour la paix".

Le pouvoir de chaque geste

Transit Secours

SOURCE Transit Secours

Journalistes, photographes et cameramans qui souhaitent participer et/ou réserver des entrevues d'avance ou sur place, contactez Lamia Charlebois : [email protected] - 514 581 5831