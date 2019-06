Invitation média - photo-op - L'escouade Mondou prendra d'assaut le métro pour distribuer… des câlins!

Mondou profitera de l'occasion pour lancer son nouveau programme Club Câlin, plus généreux que jamais.

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - À l'approche des vacances, Mondou souhaite répandre l'amour dans sa communauté et récompenser ses clients pour leur fidélité. C'est pourquoi l'escouade Mondou distribuera gratuitement des câlins aux usagers du métro, ce vendredi 21 juin!

Ayant à cœur le bien-être animal et celui de ses clients depuis 1938, l'entreprise familiale québécoise profitera de cet événement unique pour procéder au lancement officiel de la nouvelle mouture de son populaire programme de fidélisation Club Câlin qui devient encore plus généreux.

Photographes et caméramans sont les bienvenus pour capter en direct cette vague de câlins sans précédent!

QUAND Vendredi 21 juin 2019

7 h 45 : début du blitz de câlins à la station Montmorency

Arrêts aux stations De la Concorde, Cartier, Henri-Bourassa, Sauvé, Crémazie, Jarry, Jean-Talon, Beaubien, Rosemont, Laurier et Mont-Royal

9 h : fin du blitz de câlins au Mondou de Quartier

au 967, avenue Mont-Royal Est



OÙ Stations de métro de la ligne orange, de Montmorency à Mont-Royal



QUI Escouade de 14 experts en câlins accompagnés de la mascotte Mondou

Cintia Hudon, directrice marketing

En 2011, Mondou innovait et marquait le début d'une histoire à succès en créant son programme de fidélisation de la clientèle, la carte Câlin qui compte aujourd'hui plus de 400 000 membres. En 2017, celle-ci remportait les grands honneurs selon l'étude LoyauT menée par Léger et R3 Marketing. La carte Câlin Mondou était alors élue no 1 des programmes de fidélisation au Canada en termes de générosité perçue.

Mondou renouvelle aujourd'hui son programme Club Câlin, en bonifiant les privilèges qui y sont associés. Elle en profite pour inclure des nouveautés comme des offres promotionnelles exclusives pour recevoir encore plus de points Câlin, des rabais sur les produits et services de ses partenaires (comme Parc Safari, Hôtel Crystal, Magenta Photo, Au Diable Vert pour ne nommer que ceux-là) en plus d'offrir l'accès gratuit à ses différents services en magasin tel que le lave-toutou et le coupe-griffes.

Mondou, une marque de cœur près de ses clients et de leurs animaux de compagnie!

