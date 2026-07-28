INVITATION MÉDIA - Le Parc olympique vous invite à assister au spectacle FEU SACRÉ

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Parc olympique

28 juil, 2026, 10:30 ET

MONTRÉAL, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Le Parc olympique convie les représentantes et représentants des médias au spectacle FEU SACRÉ, un événement gratuit présenté le samedi 1er août 2026, à 21 h, sur l'Esplanade Pie-IX du Parc olympique, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal. Le spectacle réunira notamment Robert Charlebois, Ariane Moffatt, Loud, Dubmatique, Les 7 Doigts, ainsi que plusieurs personnalités associées à l'héritage olympique, dont Nadia Comăneci.

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Spectacle Feu sacré
Spectacle Feu sacré

Animée par Pierre Houde et Maude Lanteigne, cette grande célébration proposera un parcours inspiré de trois grands thèmes : la mémoire, l'héritage et l'avenir.

Accueil des médias

Date : Samedi 1er août 2026

Heure : ouverture du site à compter de 17 h; début du spectacle 21 h.

Lieu : Esplanade Pie-IX du Parc olympique
 4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec)

Stationnement payant (30 $) au P1, 4545 avenue Pierre-De Coubertin

Nous vous prions de confirmer votre présence auprès de : 

Cédric Essiminy 514 209-8176 (relations médias). 

Les modalités d'accréditation, l'horaire détaillé ainsi que les possibilités d'entrevues seront transmis aux médias accrédités dans les jours précédant l'événement.

SOURCE Parc olympique

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