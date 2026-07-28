INVITATION MÉDIA - Le Parc olympique vous invite à assister au spectacle FEU SACRÉ
Nouvelles fournies parParc olympique
28 juil, 2026, 10:30 ET
MONTRÉAL, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- Le Parc olympique convie les représentantes et représentants des médias au spectacle FEU SACRÉ, un événement gratuit présenté le samedi 1er août 2026, à 21 h, sur l'Esplanade Pie-IX du Parc olympique, dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal. Le spectacle réunira notamment Robert Charlebois, Ariane Moffatt, Loud, Dubmatique, Les 7 Doigts, ainsi que plusieurs personnalités associées à l'héritage olympique, dont Nadia Comăneci.
Animée par Pierre Houde et Maude Lanteigne, cette grande célébration proposera un parcours inspiré de trois grands thèmes : la mémoire, l'héritage et l'avenir.
Accueil des médias
Date : Samedi 1er août 2026
Heure : ouverture du site à compter de 17 h; début du spectacle 21 h.
Lieu : Esplanade Pie-IX du Parc olympique
4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec)
Stationnement payant (30 $) au P1, 4545 avenue Pierre-De Coubertin
Nous vous prions de confirmer votre présence auprès de :
Cédric Essiminy 514 209-8176 (relations médias).
Les modalités d'accréditation, l'horaire détaillé ainsi que les possibilités d'entrevues seront transmis aux médias accrédités dans les jours précédant l'événement.
SOURCE Parc olympique
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