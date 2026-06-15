Invitation média : Conférence de presse du MMFIM face à la crise humanitaire de l'itinérance
Nouvelles fournies parMouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal
15 juin, 2026, 10:03 ET
MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - Alors que la crise de l'itinérance continue de s'aggraver partout au Québec, le Mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal (MMFIM) convie les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il présentera une série de demandes concrètes destinées aux partis politiques provinciaux, à l'approche de la prochaine campagne électorale.
Date : Lundi 15 juin 2026 Heure : 10 h Lieu : Maison du développement durable, Salle Clark (50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal)
Réunis pour l'occasion, des leaders du milieu communautaire prendront la parole afin de brosser un portrait de la situation sur le terrain et de présenter les actions qu'ils jugent nécessaires pour répondre à l'urgence actuelle.
Porte-paroles présents :
- Michèle Chappaz, directrice Générale du MMFIM
- Sonia Côté, présidente-directrice générale du Chaînon
- Jaëlle Bégarin, présidente-directrice générale de la Maison du Père
- Marie Depelteau-Paquette, directrice générale de L'ACHAT
- Pauline Marois, ancienne première ministre du Québec
- Benoît Langevin, responsable du développement social et de la cohabitation au comité exécutif de la Ville de Montréal
Les porte-paroles sont disponibles pour des entrevues préparatoires avant la conférence de presse. Toute information partagée dans le cadre de ces entrevues, ainsi que le contenu de la conférence de presse, est offerte sous embargo jusqu'au 15 juin 2026 à 10 h.
Les porte-paroles seront également disponibles pour des entrevues individuelles à l'issue de la conférence.
SOURCE Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal
Merci de confirmer votre présence et d'adresser toute demande d'entrevue à : Daniel Tran, Casacom, 514-686-8299, [email protected]
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