Invitation média - Commémoration des inondations du 1er mai 2023 - Un an après, Baie-Saint-Paul se souvient

BAIE-SAINT-PAUL, QC, le 25 avril 2024 /CNW/ - Il y a maintenant un an, Baie-Saint-Paul connaissait des inondations spectaculaires, causant des dégâts majeurs et laissant des traces indélébiles dans la municipalité.

Afin de prendre un temps d'arrêt et de revenir sur cette première année, Monsieur Michaël Pilote, maire de Baie-Saint-Paul, invite la population et les médias à une cérémonie commémorative. Celle-ci se tiendra :

Date : Mercredi 1er mai 2024 Heure : 13 h 30 Lieu : Parc des voisins

128, rue Saint-Joseph, Baie-Saint-Paul *Cette cérémonie se tiendra à l'extérieur, beau temps, mauvais temps.

Lors de cette cérémonie, un repère de crues sera dévoilé. De plus, des pompiers seront honorés pour acte de bravoure. « Il est désormais temps de prendre un moment pour nous souvenir des inondations que nous avons subies en mai dernier et faire acte de mémoire. Nous pourrons ainsi regarder vers l'avenir et poursuivre notre démarche vers la résilience », a souligné Michaël Pilote.

