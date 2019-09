Invitation - Dévoilement d'un projet pilote - La sécurité routière en zone scolaire

QUÉBEC, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation CAA-Québec vous convie au dévoilement de la brigade débarcadère, une initiative qui vise à accroître la sécurité routière aux abords des écoles et qui s'inscrit dans la Vision Zéro de la Ville de Montréal.

À l'heure où les enjeux de sécurité routière sont nombreux près des écoles, la brigade débarcadère constitue une solution de choix aux problèmes de congestion et de cohabitation entre les différents usagers de la route près des écoles.

Dévoilement et observation :

Lundi 30 septembre 2019

École primaire Springdale de Dollard -des-Ormeaux, 150, rue Hyman Drive, H9B 1L6

-des-Ormeaux, 150, rue Hyman Drive, H9B 1L6 De 8 h à 9 h 30

Les invités pourront observer la brigade débarcadère en action et constater ses effets bénéfiques pour tous.

Des représentants de la Fondation et des intervenants en sécurité routière seront présents pour échanger avec les médias.

CAA-Quebec Foundation spokespeople and road safety experts will be present to discuss with the media.

SOURCE Fondation CAA-Québec

Renseignements: Pour toute information ou pour confirmer votre présence : Annie Gauthier, annie.gauthier@caaquebec.com, 514 717-4040