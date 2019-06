Invitation de presse - Inauguration des nouveaux bureaux de Pratico-Pratiques : un investissement de plus de 3 M$ !

QUÉBEC, le 4 juin 2019 /CNW Telbec/ - Pratico-Pratiques, maison d'édition indépendante située à Québec, vous invite à l'inauguration de ses nouveaux bureaux du boulevard Wilfrid-Hamel, le 13 juin prochain, dès 17 h. L'entreprise soulignera par le fait même ses 15 ans lors d'une soirée festive en formule cocktail dînatoire.

Un projet d'investissement majeur

La relocalisation des bureaux constitue un projet majeur pour l'entreprise, représentant un investissement de plus 3 M$. L'acquisition de la nouvelle bâtisse de 20 000 pi2 permettra notamment de doubler l'espace et d'ainsi soutenir la croissance de l'entreprise, qui a vu son chiffre d'affaires augmenter de 45 % au cours des 2 dernières années (entre 2016 et 2018). Elle compte aujourd'hui 90 employés, un bond de 30 % depuis la fin de 2015. Une croissance d'autant plus remarquable considérant que l'entreprise évolue dans une industrie qui vit d'importantes transformations.

Un design à aire ouverte pour appuyer un style de gestion « entreprise libérée »

L'aménagement des bureaux a été complètement repensé pour créer des espaces à aire ouverte comprenant plusieurs îlots collaboratifs, appuyant ainsi la transition de l'entreprise vers un style de gestion plus flexible qui donne plus d'autonomie aux équipes. Le design moderne et actuel a été réalisé par Alain Dumont de la firme Dumont Designer Conseil, et tire son inspiration de la nature, intégrant des végétaux et laissant place à la lumière ainsi qu'aux matières naturelles.

Déroulement de la soirée d'inauguration :

17 h - 17 h 30 : arrivée des invités, service du cocktail et visite des bureaux

17 h 30 : mot de bienvenue de la présidente

17 h 45 : coupure officielle du ruban

18 h - 20 h : soirée festive et service de bouchées

Adresse : 7710, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Qc), G2G 2J5

