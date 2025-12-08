INVITATION - Connaître, reconnaître et valoriser les métiers en intervention jeunesse

MONTRÉAL, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Interjeunes vous invite, le 10 décembre de 17 h à 19 h, au Pub la Cale, pour le dévoilement des résultats d'une rigoureuse recherche menée durant près de deux ans, auprès de plus de 650 personnes et 359 organismes jeunesse partout au Québec. Cette étude inédite met en lumière les réalités du travail en intervention jeunesse et l'indéfectible engagement de celles et ceux qui choisissent, chaque jour, de faire la différence dans la vie de milliers de jeunes et d'agir en faveur du mieux-être collectif et du mieux vivre ensemble.

Deux rapports seront dévoilés sous forme d'exposition éphémère :

Un portrait du travail et des travailleurs en intervention jeunesse

en intervention jeunesse Un portrait des conditions de travail et de la situation financière des intervenant•es

Les intervenant•e•s sont la plus importante richesse du milieu communautaire. 50 % d'entre eux ont moins de 30 ans et incarnent l'espoir d'une société plus juste et solidaire. Certaines données révélées sont toutefois alarmantes : 1 travailleur•se sur 4 ne parvient pas à couvrir ses besoins de base avec son salaire et 1 travailleur•se à temps plein sur 3 occupe un ou plusieurs autres emplois pour arriver financièrement. Malgré le fait qu'elles, ils et iels se retrouvent souvent en situation de précarité et malgré la charge de travail exponentielle, leur vision positive du travail et leur engagement demeurent intacts !

Soyez des nôtres pour découvrir le fruit de nos recherches, pour discuter avec l'équipe de recherches et avec celles et ceux qui transforment nos communautés et pour réfléchir aux solutions possibles afin de valoriser les métiers qui tissent les mailles du filet social.

Événement de lancement

10 décembre -- 17 h à 19 h

Pub La Cale, rue Saint-Hubert, Montréal

Infos : Coalition Interjeunes

