Invitation aux médias - Voir « Au-delà des différences » : Mieux connaître l'autisme pour mieux intégrer

SAINT-HUBERT, QC, le 23 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les médias sont conviés au lancement de l'outil Au-delà des différences, ICI on collabore - Guide pour favoriser la collaboration et le partenariat entre les services éducatifs à la petite enfance et les services de réadaptation spécialisés pour l'intégration des enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme produit conjointement par le RCPEM et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest :

Lundi le 23 septembre 2019 à 10h

Au 1854 boul. Marie (Saint-Hubert) J4T 2A9

Aux lendemains de la récente diffusion de La Facture qui a grandement perturbé le réseau des CPE, la sortie de ce guide marque un jalon important dans l'amélioration en milieu de garde de l'intégration des enfants ayant un trouble de l'autisme.

SOURCE Regroupement des centres de la petite enfance de la Montérégie

Renseignements: 450-672-8826 p.230, brigittelepine@rcpem.com