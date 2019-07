Invitation aux médias. Venez faire le PLEIN D'ART D'ICI!

INVITATION À LA RENCONTRE DE PRESSE PLEIN ART 2019

QUÉBEC, le 3 juill. 2019 /CNW Telbec/ - M. Marc Douesnard, président du Conseil des métiers d'art du Québec, M. Martin Thivierge, directeur général du CMAQ, en compagnie de M. Jean-Claude Poitras, créateur invité, des artistes Benoit St-Jean et Caroline Roberge (Le Tenon et la Mortaise) , de Stéphane Dumont ( Arbol ) et de Frédéric Cyr, directeur culinaire du Château Frontenac, ont le plaisir de vous inviter à la rencontre de presse 2019 de Plein Art, le Salon des métiers d'art de Québec.

La rencontre exceptionnelle de ces créateurs proposera un savant dosage innovateur et créatif à l'image de Plein Art! Ils mettront la table pour vous au cœur du bar le plus riche en histoire de la Capital-Nationale afin de vous permettre de faire le PLEIN D'ART D'ICI!

Venez savourer la création culinaire : le plat Château Frontenac Signé métiers d'art 2019 et découvrir la riche programmation de la 39e édition de ce grand rendez-vous estival.

Au plaisir de vous rencontrer le 16 juillet prochain à 10h30 au Bar 1608 du Fairmont Le Château Frontenac et de vous dévoiler l'édition #PLEINART2019 #PAQ2019!

Où?

Bar 1608, Fairmont Le Château Frontenac

1, rue des Carrières, Québec, (QC), G1R 4P5

Quand?

Le mardi 16 juillet 2019 à 10h30

RSVP auprès de Geneviève David (avant le 12 juillet)

Courriel : gdavid@tapagecreation.com

Cellulaire : 418 997 2583

Demandes d'entrevues : info@tapagecreation.com

SOURCE Plein Art

Renseignements: Demandes d'entrevues : Geneviève David, info@tapagecreation.com, Cellulaire : 418 997 2583