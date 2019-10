Invitation aux médias - Tournée de consultation des régions pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques - Les ministres Benoit Charette, Jonatan Julien, Pierre Fitzgibbon, Marie-Eve Proulx et Chantal Rouleau tiendront un point de presse au terme du 13e et dernier atelier de travail à Montréal

MONTRÉAL, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un point de presse que tiendront cinq ministres du gouvernement du Québec au terme du 13e et dernier atelier de travail de la tournée de consultation des régions pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques. Cet atelier réunira également des gens d'affaires, des représentants d'organismes ainsi que des élus municipaux de la Métropole et de la région de Montréal.

Les ministres qui coprésideront cet atelier de travail sont les suivants :

Benoit Charette , ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes ;

, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de ; Jonatan Julien , ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et député de Charlesbourg ;

, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et député de ; Pierre Fitzgibbon , ministre de l'Économie et de l'Innovation, ministre responsable de la région de Lanaudière et député de Terrebonne ;

, ministre de l'Économie et de l'Innovation, ministre responsable de la région de Lanaudière et député de ; Marie-Eve Proulx , ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et députée de Côte-du-Sud.

Ils seront accompagnés de la ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, ainsi que de l'adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Bourget, M. Richard Campeau.

Les représentants des médias pourront prendre des images lors des allocutions de fermeture de l'atelier de travail. Cette rencontre sera suivie du point de presse.

Date : Le mardi 15 octobre 2019



Programme : 11 h 10 - Allocutions de fermeture

11 h 50 - Début du point de presse



Lieu : Scena

Quai Jacques-Cartier (face à la Place Jacques-Cartier)

Montréal (Québec) H2Y 4B2

