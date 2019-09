Invitation aux médias - Tournée de consultation des régions pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques : Le ministre Benoit Charette se rendra à Sherbrooke en compagnie du ministre François Bonnardel et des députés Geneviève Hébert et Gilles Bélanger

QUÉBEC, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette, informe les représentants des médias qu'il présidera un atelier de travail avec des gens d'affaires, des représentants d'organismes ainsi que des élus municipaux de la région de l'Estrie. Cette activité s'inscrit dans la tournée de consultation des régions pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques.

Le ministre des Transports, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, M. François Bonnardel, la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, de même que le député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets économie et Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, participeront à l'activité.

Les représentants des médias pourront assister à l'atelier de travail à titre d'observateurs. Ils pourront prendre des images lors des allocutions d'ouverture et de clôture de la rencontre. L'activité sera suivie d'un point de presse.

Date : Le vendredi 20 septembre 2019





Heures : 8 h - Allocution d'ouverture





12 h 10 - Point de presse



Lieu : Delta Sherbrooke hôtel et centre des congrès

Salles Lac Memphrémagog et Lac Mégantic

2685, rue King Ouest

Sherbrooke (Québec) J1L 1C1

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Renseignements: Source : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes, Tél. : 418 521-3911; Information : Relations médias, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Tél. : 418 521-3991