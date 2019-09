Invitation aux médias - Tournée de consultation des régions pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques : La ministre Marie-Eve Proulx se rend à Gatineau en compagnie du ministre Mathieu Lacombe

QUÉBEC, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine et députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, informe les représentants des médias qu'elle présidera un atelier de travail avec des gens d'affaires, des représentants d'organismes ainsi que des élus municipaux de la région de l'Outaouais. Cette activité s'inscrit dans la tournée de consultation des régions pour l'élaboration du Plan d'électrification et de changements climatiques.

Le ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, participera également à l'activité.

Les représentants des médias pourront assister à l'atelier de travail à titre d'observateurs. Ils pourront prendre des images lors des allocutions d'ouverture et de clôture de la rencontre. L'activité sera suivie d'un point de presse.

Date : Le vendredi 6 septembre 2019



Heures : 8 h - Allocution d'ouverture





12 h 10 - Point de presse



Lieu : Crowne Plaza Gatineau-Ottawa

2, rue Montcalm

Gatineau (Québec) J8X 4B4

