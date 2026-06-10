INVITATION AUX MÉDIAS - Surcharge de travail et ratios sécuritaires - La FIQ mènera une action de visibilité près de l'Assemblée nationale le 11 juin

QUÉBEC, le 10 juin 2026 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec--FIQ mènera une action de visibilité à proximité de l'Assemblée nationale, le jeudi 11 juin en matinée. Des militantes de la FIQ remettront aux député-e-s des trousses d'information et de sensibilisation sur les ratios sécuritaires, composées de documents et de propositions concrètes pour améliorer l'organisation des soins et assurer la sécurité des patient-e-s et du personnel, en vue de la prochaine campagne électorale.

Cette mobilisation vise à dénoncer la surcharge de travail qui persiste dans le réseau de la santé et à porter, à l'échelle nationale, les revendications issues des campagnes menées dans les établissements locaux par les équipes de soins. La FIQ souhaite ainsi interpeller les élu-e-s sur la nécessité d'adopter une véritable réforme des soins, reposant sur la mise en place de ratios sécuritaires.

DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENT Date : Jeudi 11 juin 2026

Heure : De 6 h 30 à 8 h 45

Lieu : Entrée des député-e-s, 1045, rue des Parlementaires, Québec La présidente de la FIQ, Julie Bouchard, sera sur place et disponible pour accorder des entrevues entre 7 h 30 et 8 h 30.

À propos de la FIQ

Créée en 1987, la FIQ représente près de 90 000 professionnelles en soins (infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques) qui travaillent dans les établissements de santé à travers le Québec. Organisation féministe composée à près de 90 % de femmes, la FIQ se consacre à la défense des droits de ses membres, tout en veillant à la qualité des soins offerts à la population et à la pérennité du réseau public de santé.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Renseignements : Philippe Desjardins, conseiller aux communications, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ, 581 995-0762 | [email protected]