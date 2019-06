Invitation aux médias - Stratégie pour les caribous forestiers et montagnards - Le ministre Dufour sera à Val-d'Or dans le cadre de sa tournée des régions

QUÉBEC, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, invite les représentants des médias à un point de presse. Cette activité aura lieu à la suite de la rencontre avec les partenaires de la région de l'Abitibi-Témiscamingue concernés par la Stratégie pour les caribous forestiers et montagnards, dans le cadre de la tournée régionale du ministre.

Date : 10 juin 2019



Heure : 14 h 45



Lieu : Hôtel Forestel

1001, 3e Avenue Est

Val-d'Or (Québec) J9P 0J7

Pour en savoir plus sur l'état de la situation des populations de caribous forestiers du Québec, consultez la vidéo d'information disponible dans la section Documentation complémentaire de la page Web sur la Stratégie pour les caribous forestiers et montagnards.

Source :

Véronique Boulanger

Directrice des communications et des relations médias

Cabinet du ministre des Forêts,

de la Faune et des Parcs

Courriel : veronique.boulanger@mffp.gouv.qc.ca

Tél. : 581 989-1429

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs