MONTRÉAL, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les partenaires de Mobilité Montréal invitent les représentants de la presse à une séance d'information technique portant sur les chantiers routiers majeurs prévus dans la région métropolitaine de Montréal à l'été 2022.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le mercredi 1er juin 2022 HEURE : À 10 h LIEU : Montréal*

*L'événement se tiendra en personne seulement. L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Accréditation obligatoire

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront y participer.

Avis COVID-19 : Le port du masque lors de cet événement est à la discrétion des participantes et participants. Il est notamment recommandé pour les personnes vulnérables et les personnes âgées. Les personnes symptomatiques ou ayant eu un contact avec un cas confirmé de COVID-19 et qui souhaiteraient participer à cette activité doivent s'assurer de respecter les consignes d'isolement. En cas de doute, consulter l'outil d'autoévaluation COVID-19 pour connaître les mesures à prendre en fonction de leur situation.

