Invitation aux médias - Séance d'information de la consultation sur le règlement pour une métropole mixte

MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal invite les représentants des médias à assister à la séance d'information de la consultation publique sur le règlement pour une métropole mixte, qui aura lieu le jeudi 19 septembre 2019, à 19 h au 1550, Metcalfe, 14e étage.

La consultation publique de l'Office porte à la fois sur le règlement et sur un projet de modification au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. La consultation se fera en deux parties. La première partie sera consacrée à une séance d'information pendant laquelle le projet de règlement et les modifications au Plan d'urbanisme seront présentés. Les citoyens, entreprises et groupes seront invités à poser toutes les questions qu'ils souhaitent sur ces projets et leurs conséquences. Cette séance sera diffusée en direct sur ocpm.qc.ca/en-direct, sur Facebook (@officedeconsultationpubliquedemontreal) et sur Twitter/Périscope (@OCPMontreal).

La deuxième partie sera destinée à entendre les opinions des citoyens et groupes, verbalement ou par écrit. Les séances d'audition débuteront le 22 octobre à 19 h. La date limite d'inscription pour présenter une opinion orale et pour le dépôt d'une opinion écrite est le 16 octobre 2019. À cette étape, il sera aussi possible de donner son opinion en ligne, du 27 septembre au 27 octobre.

Toute l'information sur cette consultation, la description des prochaines étapes, la documentation est disponible sur le site Internet de l'Office au ocpm.qc.ca/metropole-mixte et peut aussi se trouver au bureau de l'Office situé au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414.

Séance d'information :

19 septembre 2019, 19 h

OCPM

1550, rue Metcalfe, 14e étage, Métro Peel

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Halte-garderie gratuite offerte sur place

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces consultations publiques servent à recueillir l'opinion des citoyens, surtout sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais elles peuvent aussi s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

