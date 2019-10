Invitation aux médias - samedi 26 octobre 2019 - « Techno au féminin - L'intelligence artificielle pour changer le monde »

| Carolina Bessega, vice-présidente scientifique - Stradigi AI | Entreprendre et résoudre des problèmes

| Julie Hussin, professeure IVADO | Génomique et médecine personnalisée

| Seynabou Ndianye, entrepreneure | Entrepreneuriat, startup et impact social

| Isabelle Fotsing, cofondatrice et directrice des opérations - Watergeeks | IA et économie circulaire : faire d'un déchet une richesse

| Gaëlle Ramboanasolo, cofondatrice et directrice générale - Gradiant AI | IA et créativité

| Nesrine Zemirli, professeure Big Data et IA - Collège Bois-de-Boulogne | De la recherche fondamentale à l'IA appliquée

| Yasmeen Hitti et Carolyne Pelletier, stagiaires en recherche - Mila (Institut québécois d'intelligence artificielle) | Répercussions des biais dans les données

| Kathy Malas, adjointe au président directeur général - Centre hospitalier de l'Université de Montréal, École d'intelligence artificielle en santé (ÉIAS) | IA et gestion de l'innovation

| Fadjiah Collin-Mazile, scientifique de données et Françoise Provencher, cheffe technique en science des données - Shopify | Éthique et diversité dans les données

| Sylvie Ratté, professeure au département de génie logiciel et des TI - ÉTS | Langages et IA