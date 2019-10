Invitation aux médias - Rendez-vous bénévole en sécurité civile - Les deux rives 2019

MONTRÉAL, le 4 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les personnes représentants les médias sont invitées à la simulation d'un séisme d'une magnitude de 6.5 sur l'échelle de Richter dans la Région de la capitale nationale du Canada le samedi 5 octobre 2019, au Parc des Cèdres à Gatineau et au site historique Pinhey's Point à Dunrobin en Ontario.

Du maquillage des blessés jusqu'à l'évacuation des sinistrés et des blessés, en passant par les recherches terrestres, venez vivre toutes les étapes d'une simulation d'urgence. Réservez rapidement votre place dans la zone chaude!

L'exercice Les deux rives 2019, qui se veut une activité de formation et d'entraînement en sécurité civile, simulera un séisme. Les secousses sont ressenties à des dizaines de kilomètres à la ronde. L'intensité du tremblement de terre provoque des dommages et des perturbations dans de nombreux secteurs. Dans les villes, les bâtiments, les infrastructures essentielles et l'environnement présentent des signes de forts dommages. De nombreux intervenants et premiers répondants bénévoles y participeront : Ambulance Saint-Jean, Association de la sécurité civile du Québec (ASCQ), Association québécois des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS), Armée du Salut, Croix-Rouge Canadienne, Radio amateur du Québec (RAQI) et Recherche et sauvetage aérien civile de l'Ontario (CASARA).

« Il s'agit d'une journée qui favorisera l'interopérabilité et la mise en commun des expertises des intervenants appelés à répondre à une situation d'urgence de manière efficace. Il s'agit également d'une merveilleuse opportunité d'unir concrètement les efforts des premiers répondants provenant d'organisations clés et de mobiliser des ressources dans la communauté à cet effet », indique Simon Harvey, directeur de l'exercice.

Aide-mémoire - volet Québec

QUOI : Rendez-vous bénévole en sécurité civile les deux rives - Simulation d'un séisme

DATE : Samedi 5 octobre 2019, à partir de 9h

Horaire :

7h30 Arrivée des participants

8h30 Arrivée des médias

10h Début de l'exercice

12h Point de presse

14h Fin de l'exercice

Lieu :

Parc des Cèdres

15, rue Raoul-Roy

Gatineau (Qc) J0J 2G0

Source : https://www.facebook.com/rendezvousbenevolesecuritecivile/

Communiqué de presse : https://mailchi.mp/6874b8d1c978/rendez-vous-bnvole-en-scurit-civile-deux-rives-2019

Pour confirmer votre présence, veuillez écrire à medias@gatineau.ca

Renseignements: Karoline Bergeron, Comité directeur, Rendez-vous bénévole en sécurité civile, Karoline.bergeron@sja.ca, 1-877-889-0631 poste 6003; Bianca Paquette, Service des communications, Ville de Gatineau, 819-595-7171, medias@gatineau.ca

