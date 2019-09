Invitation aux médias - Réaction du gouvernement à la suite du dépôt du rapport de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics

QUÉBEC, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre responsable des Affaires autochtones, Mme Sylvie D'Amours, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant, réagiront au dépôt du rapport de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics.

Date : Lundi 30 septembre 2019



Heure : Vers 12 h (après la présentation du président de la Commission)



Lieu : Pavillon des Premiers-Peuples, salle 4224

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

675, 1re Avenue

Val-d'Or

Pour les médias qui ne pourront se rendre sur place, une diffusion en simultané est prévue sur le site Web du Secrétariat aux affaires autochtones :

autochtones.gouv.qc.ca

