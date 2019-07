Invitation aux médias - RAPPEL | Demi-journée de démonstrations au verger expérimental de l'IRDA

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 9 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Une grande vague de projets a permis à l'IRDA de développer, en collaboration avec de nombreux partenaires, des solutions concrètes pour contribuer à l'essor de la production de pommes au Québec.

L'IRDA invite donc les membres des médias à assister, le 9 juillet prochain, entre 13 h et 16 h, à une série de démonstrations des initiatives actuellement en cours au verger expérimental du parc national du Mont Saint-Bruno. Cliquez ici pour en savoir plus sur les sujets de recherche en vedette lors de cette journée.

Le personnel scientifique sera disponible pour des entrevues sur place.

Informations utiles

Date : Mardi, le 9 juillet 2019 (remis au 11 juillet en cas de pluie)

Heure : 13 h à 16 h

Endroit : Parc national du Mont Saint-Bruno

330, rang des Vingt-Cinq Est

Saint-Bruno-de-Montarville (QC) J3V 4P6



Note : Les médias sont invités à composer le 581 309-3284 à leur arrivée.

À propos de l'IRDA

L'IRDA est un institut de recherche et de développement qui a pour mission de soutenir le développement d'une agriculture durable au Québec en favorisant le recours à l'innovation et aux partenariats. Ses experts permettent ainsi aux entreprises agricoles et agroalimentaires de s'approprier les meilleures innovations et pratiques agroenvironnementales pour des productions respectueuses des ressources, conformes aux exigences règlementaires et sociales, tout en contribuant à augmenter leur rentabilité. Chaque année, l'organisation travaille sur près de 150 projets de recherche en collaboration avec de nombreux partenaires du milieu agricole et du domaine de la recherche. https://www.irda.qc.ca.

SOURCE Institut de recherche et de développement en agroenvironnement

Renseignements: Anne-Laurie Asselin, direction des communications, Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), Tél. : 418 643-2380, poste 207, Cell. : 581 309-3284, Courriel : anne-laurie.asselin@irda.qc.ca

Related Links

www.irda.qc.ca