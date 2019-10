Invitation aux médias - Québec souhaite revoir la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès

QUÉBEC, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, tiendra un point de presse consécutivement au dépôt du projet de loi concernant la nomination et le mandat des coroners et du coroner en chef.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Le mercredi 30 octobre 2019



Heure : 11 h 15



Lieu : Hôtel du Parlement Salle Bernard-Lalonde 1045, rue des Parlementaires Québec (Québec) G1A 1A3

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 418 643-2112; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274