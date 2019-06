Invitation aux médias - Première pelletée de terre pour les travaux d'aqueduc et d'égouts

SAINT-GERMAIN, QC, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, invite les représentants des médias à une conférence de presse en présence du maire de la Municipalité de paroisse de Saint-Germain, M. Daniel Laplante. Les dignitaires procéderont à une pelletée de terre pour le lancement des travaux d'aqueduc et d'égouts qui seront réalisés au cours des prochaines semaines.

Vendredi 28 juin 2019

10 h 30

Salle municipale

506, rue Jean-Baptiste-Moreau

Saint-Germain



Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence auprès de l'agente en tourisme et aux communications chez Promotion Kamouraska.

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Amélie Dionne, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 860-8486; Yvonne Tremblay, Agente en tourisme et aux communications, Promotion Kamouraska, tourismekamouraska@gmail.com, 418 492-1660, poste 254