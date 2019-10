Invitation aux médias - Pôle en enseignement supérieur - Annonce majeure pour l'enseignement supérieur dans la région du Centre-du-Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 24 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, au nom du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il annoncera un investissement en matière d'enseignement supérieur dans la région du Centre‑du‑Québec.

DATE : Le vendredi 25 octobre 2019



HEURE : 10 heures



LIEU : Université du Québec à Trois-Rivières

Campus de Drummondville

Bibliothèque

555, boulevard de l'Université

Drummondville (Québec) J2C 0R5

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Francis Bouchard, Attaché de presse du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 418 644-0664