Invitation aux médias - Point de presse du ministre Jean-François Roberge concernant la Commission scolaire English-Montréal

QUÉBEC, le 6 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, invite les représentantes et les représentants des médias à un point de presse concernant la Commission scolaire English-Montréal.

Date : Le mercredi 6 novembre 2019





Endroit : Salle Bernard-Lalonde (Hot Room)



Hôtel du Parlement



1045, rue des Parlementaire, Québec





Heure : 14 h 20

PRESS CONFERENCE WITH MINISTER JEAN-FRANÇOIS ROBERGE CONCERNING THE ENGLISH-MONTRÉAL SCHOOL BOARD

Québec City, November 5, 2019. - The Minister of Education and Higher Education, Jean-François Roberge, hereby invites the representatives of the media to a press conference on the English-Montréal School Board.

