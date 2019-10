Invitation aux médias - Point de presse du ministre Jean-François Roberge

QUÉBEC, le 1er octobre 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de la présentation du projet de loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaires, prévue le mardi 1er octobre* à l'Assemblée nationale, les représentantes et les représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean‑François Roberge.

* Sous réserve que les membres de l'Assemblée nationale acceptent d'être saisis du projet de loi.

DATE : Le 1er octobre 2019



HEURE : 15 h 30



LIEU : Salle 1.345

875, Grande Allée Est, bureau RC.01

Édifice H

Québec (Québec) G1R 4Y8

Pour l'occasion, le ministre sera accompagné de l'adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, M. Christopher Skeete.

Le point de presse sera précédé d'une période de consultation des documents, sous embargo, sur place.

HEURE : 14 h 30 (après le dépôt du projet de loi)



LIEU : Salle 1.335

875, Grande Allée Est, bureau RC.01

Édifice H

Québec (Québec) G1R 4Y8

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Francis Bouchard, Attaché de presse du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, 418 644-0664; Éric Jabbari, Conseiller politique du cabinet du premier ministre, 514 924-2934