Invitation aux médias - Point de presse d'Eric Girard et de Nathalie Roy

QUÉBEC, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, et la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, convient les médias à une conférence de presse concernant l'avenir des médias québécois.

Date : Mercredi 2 octobre 2019





Heure : 14 h 15 (après le Conseil des ministres)





Endroit : Hall principal de l'hôtel du Parlement

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec)

SOURCE Cabinet du ministre des Finances

Renseignements: Fanny Beaudry-Campeau, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Finances, 418 576-2786; Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Cuture et des Communications, 514 248-0160