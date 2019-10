Invitation aux médias - Point de presse concernant le projet de loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l'électrification

QUÉBEC, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, invitent les représentants des médias à un point de presse au cours de laquelle ils dévoileront les détails du projet de loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l'électrification.





Date : Le 31 octobre 2019 (sous réserve que l'Assemblée nationale accepte le dépôt du projet de loi)

Heure : 13 h 30 Lieu : Assemblée nationale du Québec

Hôtel du Parlement Foyer Lafontaine

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3



SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Renseignements: SOURCES : Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Tél. : 418 521-3911; Claude Potvin, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 418 643-7295; INFORMATION : Relations médias, Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Tél. : 418 521-3991; Relations médias, Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, Tél. : 418-627-8609, poste 3071