Invitation aux médias - Point de presse concernant le Groupe Capitales Médias

MONTRÉAL, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, invitent les représentants des médias à un point de presse concernant le Groupe Capitales Médias.

Date : Le lundi 19 août 2019



Heure : 16 h 15



Endroit : Ministère de l'Économie et de l'Innovation

380, rue Saint-Antoine Ouest, 5e étage, Tour Nord

Montréal (Québec) H2Y 3X7

