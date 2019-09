Invitation aux médias - Pierre Fitzgibbon à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à l'allocution de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, ministre responsable de la région de Lanaudière, sur le projet de loi no 27, Loi concernant principalement l'organisation gouvernementale en matière d'économie et d'innovation.

M. Fitzgibbon présentera en détail la réforme d'Investissement Québec et expliquera comment son ministère contribuera au développement et à la croissance économique de l'ensemble des entreprises du Québec.

Date : Vendredi 27 septembre 2019



Heure : De 11 h 30 à 13 h 30

11 h 30 - 12 h : accueil des médias

12 h - 12 h 45 : repas

12 h 45 - 13 h 45 : allocution et discussion



Lieu : Palais des congrès de Montréal 1001, place Jean-Paul-Riopelle Montréal

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de plus de 7 500 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Julie Serero, Conseillère, relations médias, Tél. : 514 871-4000, poste 4042, jserero@ccmm.ca, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière; Mathieu St-Amand, Attaché de presse, Tél. : 418 691-5650, Cell. : 438-392-3918

Related Links

https://www.ccmm.ca/