INVITATION AUX MÉDIAS - Moyenne annuelle en arsenic dans l'air ambiant : La Fonderie Horne dévoilera ses résultats

ROUYN-NORANDA, QC, le 23 avril 2024 /CNW/ - La Fonderie Horne souhaite convier les représentantes et représentants des médias à un point de presse qui se tiendra le jeudi 25 avril 2024 à 13 h, au cours duquel l'entreprise dévoilera sa moyenne annuelle en arsenic dans l'air ambiant enregistrée à la station légale Horne pour l'année 2023 (16 mars 2023 au 15 mars 2024).

Quoi : Le dévoilement de la moyenne annuelle en arsenic dans l'air ambiant pour l'année 2023 (16 mars 2023 au 15 mars 2024) Quand : Jeudi 25 avril 2024 13 h -- début du point de presse Où : Rouyn-Noranda Qui : Marie-Élise Viger, Directrice environnement - Opérations cuivre Amérique du Nord et Philippines, Glencore Guillaume Dion, Directeur responsable, Projets Stratégiques et développement technique - Opérations cuivre Amérique du Nord et Philippines, Glencore Comment : Le point de presse se déroulera dans un format hybride, c'est-à-dire que des représentantes et représentants des médias pourront y assister en personne, tandis que d'autres pourront y prendre part à distance.

RSVP et entrevues

Les journalistes qui souhaitent prendre part au point de presse doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected] . L'adresse et/ou le lien vous seront alors transmis.

À propos de Glencore Fonderie Horne

La Fonderie Horne, partie intégrante de Glencore Canada, est une usine métallurgique dont les activités de traitement du cuivre sont reconnues à travers le monde. Elle produit annuellement 210 000 tonnes de cuivre et de métaux précieux. En plus de détenir une expertise réputée dans le traitement de matériaux complexes, la Fonderie Horne occupe une place importante en Amérique du Nord dans le traitement de produits recyclés à valeur métallique. Elle emploie plus de 650 personnes à son usine de Rouyn-Noranda, au Québec, en plus de faire affaire avec plusieurs entrepreneurs. La totalité de sa production d'anodes de cuivre est acheminée à l'Affinerie CCR, une compagnie Glencore, située à Montréal, où 500 autres travailleurs contribuent à la chaîne de valeur du cuivre et des minéraux critiques en Amérique du Nord.

