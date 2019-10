Invitation aux médias - Mise au point concernant la présence de plomb dans l'eau potable au Québec

QUÉBEC, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à un point de presse au cours duquel le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant, accompagné du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charrette, et de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, fera le point concernant la présence de plomb dans l'eau potable au Québec. Pour l'occasion, le directeur national de santé publique du Québec, M. Horacio Arruda, sera également présent.

DATE : Le mercredi 23 octobre 2019



HEURE : 9 h 00



LIEU : Salle RC-80

Ministère de la Santé et des Services sociaux

1005, chemin Ste-Foy

Québec (Québec) G1S 4N4

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Renseignements: Camille Lambert-Chan, Attachée de presse du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, 418 558-8329