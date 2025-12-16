Invitation aux médias - Manifestation des professionnel.les syndiqué.es de la STM

MONTRÉAL, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Des employé.e.s professionnel.les de la Société de transport de Montréal (STM) affilié.e.s au Syndicat des employés et employées professionnel.les et de bureau (SEPB-610) vont manifester le 17 décembre prochain pour souligner la première journée de leur grève du temps supplémentaire. Les manifestant.e.s sont attendu.e.s devant les installations de la STM situées au 8845 boul. St-Laurent.

Ces employé.e.s sont sans convention collective depuis près d'un an. Le 13 novembre dernier, les syndiqués du SEPB-610 ont voté à 91% en faveur d'un mandat de grève à exercer au moment jugé opportun.

Date : Mercredi 17 décembre 2025



Heure : 11h30 à 13h30



Endroit : 8845 boul. St-Laurent (coin Crémazie)

Montréal, Québec

Renseignements : Dave Parent, Service des communications, SEPB-Québec, [email protected], cellulaire : 514 713-2046.