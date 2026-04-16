Invitation aux médias - Macaire et trois nouveaux animaux intronisés au Panthéon québécois des animaux

MONTRÉAL, le 16 avril 2026 /CNW/ - L'Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) en pratique des petits animaux1 vous invite à sa cérémonie officielle d'intronisation au Panthéon québécois des animaux. Le tout se déroulera devant plus de 500 médecins vétérinaires et invités réunis à l'occasion du 36e Congrès annuel de l'AMVQ.

Lors de cet évènement haut en émotion, deux (2) chiens, un cheval miniature ainsi qu'un cacatoès, s'ajouteront aux 56 chiens, six (6) chats et deux (2) chevaux ayant déjà eu cet honneur.

Macaire, le célèbre chien de la populaire émission Quelle Famille à titre posthume afin de souligner son impact sur la manière dont la société québécoise allait, avec le temps, percevoir la place d'un animal de compagnie dans l'équilibre familial.

Wally, un chien griffon korthal, qui a sauvé la vie de son maître à l'hiver 2018, en allant chercher de l'aide, révélant un instinct protecteur qui fait de lui un véritable héros du quotidien.

Pascal, un cheval miniature de zoothérapie, qui sème réconfort et sourires depuis neuf ans. Doux et lumineux, il visite CHSLD et hôpitaux partout au Québec, touchant des centaines de cœurs et incarnant une véritable promesse d'humanité.

Moka, un cacatoès de 22 ans, qui met depuis sept ans son charisme et sa tendresse au service de la zoothérapie, créant des moments de joie et de connexion profonde auprès de clientèles variées.

Les récipiendaires et leurs propriétaires, ainsi que les actrices Isabelle Lajeunesse et Ghislaine Paradis de l'émission Quelle Famille, seront présents pour des séances photos et des entrevues.

Un prix Ani-bon sera également remis à Proanima, un organisme qui a une incidence positive sur le bien-être animal au Québec. Seront présent, les Dr Vincent Paradis, Directeur en médecine de refuge et Mme Anny Kirouac, Directrice générale pour l'organisme.

Pour ceux qui ne pourront y assister, les communiqués et des photos seront disponibles à la suite de l'évènement.

DATE :

Le vendredi 17 avril 2025, de 12 h 45 à 14 h 00.

ENDROIT :

Salle 710, Palais des congrès de Montréal

159, rue Saint-Antoine Ouest

Montréal (Québec)

Sur la convocation émise par : Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux (AMVQ)

1. Congrès de l'AMVQ

Rassemblant plus de 2 000 professionnels vétérinaires, experts en santé animale et étudiants en médecine vétérinaire, le Congrès annuel de l'AMVQ s'impose comme l'un des plus importants événements en pratique vétérinaire au Canada. Pendant trois jours, les participants assistent à une centaine de conférences scientifiques, classes de maître et laboratoires, animés par 77 conférenciers. Ce rendez-vous incontournable contribue directement à l'avancement des connaissances, au partage des meilleures pratiques et au renforcement du rôle essentiel des vétérinaires dans le bien-être animal et la protection de la santé publique. Le Congrès de l'AMVQ demeure un moteur de mobilisation et d'innovation pour toute la profession.

SOURCE Association des médecins vétérinaires du Québec

RENSEIGNEMENTS : Nathalie Simard - Responsable des communications, AMVQ en pratique des petits animaux. Cellulaire : 514 298-5643; Dr Michel Pepin - Collaborateur aux communications, AMVQ en pratique des petits animaux. Cellulaire : 514 668-6829