Invitation aux médias - Les Grands Rassemblements Festival Bob Bissonnette

Le plus gros événement à la mémoire de Bob Bissonnette jamais organisé

QUÉBEC, le 3 déc. 2024 /CNW/ - Les Grands Rassemblements de Party Québec sont fiers d'annoncer la tenue du Festival Bob Bissonnette, un événement exceptionnel à l'occasion duquel plus de 6 000 personnes se réuniront pour rendre hommage à l'une des figures les plus emblématiques de la scène musicale québécoise. Préparez-vous à une journée inoubliable, avec des concerts en continu, des projections exclusives et une ambiance festive qui vous fera vivre l'univers de Bob Bissonnette comme jamais auparavant.

Samedi 30 août 2025

Stade Canac, Québec, Qc

De 13 h 00 à 23 h 00

Ce festival exceptionnel proposera 10 heures de musique non-stop avec une programmation impressionnante. Des groupes qui sillonnent les bars et les festivals en hommage à Bob Bissonnette se donneront en spectacle live, interprétant tour à tour tout le répertoire de Bob Bissonnette. Le public aura la chance de chanter à l'unisson les grands succès de Bob Bissonnette, en levant leur verre et en criant « Gorgée! ».

Au programme :

Concerts en continu avec des groupes hommage à Bob Bissonnette et des artistes invités

avec des groupes hommage à et des artistes invités Documentaire exclusif : Bob Bissonnette , rockstar pis pas à peu près

: Spectacle live de Bob Bissonnette enregistré à l' Olympia

de enregistré à l' Des présentations sur écran géant pour plonger dans l'univers de l'artiste

Une partie des profits de l'événement sera remise à la Fondation Bob Bissonnette, afin de soutenir les causes qui lui tenaient à cœur.

Billetterie :

Les billets sont dès à présent disponibles. Pour obtenir vos places, visitez le site de la billetterie :

https://partyquebec.ticketacces.net

Infos, groupes, commanditaires et VIP :

Pour plus d'informations, contactez-nous au :

581-990-1168

Dossier de presse : https://lesgrandsrassemblements.ca/dossier-de-presse

Ne manquez pas cet événement historique pour célébrer la musique et l'héritage de Bob Bissonnette

