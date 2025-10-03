Invitation aux médias - Les employé-es d'entretien manifestent pour que la STM négocie
Nouvelles fournies parCSN - Confédération des syndicats nationaux
03 oct, 2025, 08:14 ET
MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Le Syndicat du transport de Montréal-CSN tiendra un point de presse pour dresser le bilan de la négociation et des deux semaines de grève aujourd'hui, vendredi 3 octobre 2025. En demandant l'intervention d'un mandataire spécial, en vertu de la loi 24, la STM tente de se déresponsabiliser de la négociation des conditions de travail de ses employé-es. Le syndicat s'oppose à cette demande et souhaite plutôt parvenir à une convention collective négociée.
Aide-mémoire
|
Quoi :
|
Point de presse sur la poursuite de la grève des employé-es d'entretien de la STM
|
Quand :
|
Vendredi, 3 octobre 2025 à 11 h 30
|
Qui :
|
Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal-CSN
|
Où :
|
Édifice Crémazie de la STM, 8845, boul. Saint-Laurent, Montréal
À propos
Le Syndicat du transport de Montréal, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal, dont les mécaniciennes et mécaniciens et les employé-es des services d'entretien des autobus et du métro de Montréal.
Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.
SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux
Renseignements : Julie Lampron-Lemire, Service des communications de la CSN, Cellulaire : 514 966-0710, Courriel : [email protected]
Partager cet article