Invitation aux médias - Les employé-es d'entretien manifestent pour que la STM négocie

MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Le Syndicat du transport de Montréal-CSN tiendra un point de presse pour dresser le bilan de la négociation et des deux semaines de grève aujourd'hui, vendredi 3 octobre 2025. En demandant l'intervention d'un mandataire spécial, en vertu de la loi 24, la STM tente de se déresponsabiliser de la négociation des conditions de travail de ses employé-es. Le syndicat s'oppose à cette demande et souhaite plutôt parvenir à une convention collective négociée.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse sur la poursuite de la grève des employé-es d'entretien de la STM Quand : Vendredi, 3 octobre 2025 à 11 h 30 Qui : Bruno Jeannotte, président du Syndicat du transport de Montréal-CSN Où : Édifice Crémazie de la STM, 8845, boul. Saint-Laurent, Montréal

À propos

Le Syndicat du transport de Montréal, affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) et au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), regroupe près de 2400 travailleuses et travailleurs de la Société de transport de Montréal, dont les mécaniciennes et mécaniciens et les employé-es des services d'entretien des autobus et du métro de Montréal.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

