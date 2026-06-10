INVITATION AUX MÉDIAS - Le Musée de la civilisation vous invite à découvrir en primeur sa toute nouvelle grande exposition thématique : Plaisirs

Le mercredi 17 juin 2026

10h30

Musée de la civilisation

(85, rue Dalhousie, Québec)

QUÉBEC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Le Musée de la civilisation inaugure sa nouvelle grande exposition intitulée Plaisirs, qui invite à découvrir un phénomène aussi universel qu'intime, bien au-delà des clichés. À travers un parcours extravagant mais toujours instructif, les visiteurs exploreront les multiples sources du plaisir, ses mécanismes physiologiques et chimiques, et réfléchiront à la place qu'il occupe dans nos vies et nos sociétés. Cette exposition est entièrement conçue et réalisée par le Musée de la civilisation.

SOURCE Musée de la civilisation

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