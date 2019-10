Invitation aux médias - Le ministre Pierre Fitzgibbon au 58e Congrès de l'APCHQ

MONTRÉAL, le 18 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) convie les représentants des médias à son congrès annuel qui se tiendra les 18 et 19 octobre prochains au Fairmont Le Château Frontenac, à Québec. Présentée sous le thème « Prenez part à l'évolution », cette 58e édition sera l'occasion de s'informer des tendances du domaine et des dernières nouvelles de l'industrie. L'événement sera l'occasion d'aborder certains sujets qui ont un impact sur l'industrie, comme les innovations et le développement durable, la transformation numérique, la pénurie de main-d'œuvre et la complexité administrative et réglementaire dans l'industrie. Le Congrès de l'APCHQ est un événement rassembleur qui permet d'établir des relations d'affaires, de rester en communication avec les membres de l'Association et de rencontrer des partenaires clés du secteur de la construction.

Pierre Fitzgibbon , ministre de l'Économie et de l'Innovation, prendra la parole lors du dîner-conférence, le vendredi 18 octobre à 12 h 15.

, ministre de l'Économie et de l'Innovation, prendra la parole lors du dîner-conférence, le vendredi 18 octobre à 12 h 15. Lors du cocktail Certifié APCHQ du vendredi 18 octobre, près de 30 prix seront remis aux entrepreneurs pour reconnaître leurs compétences, leur expertise et la qualité de leur service à la clientèle. Plus de 250 personnes sont attendues.

Horaire du 18 octobre Horaire du 19 octobre 9 h à 10 h 15 Le choc des générations, par Carol Allain 8 h à 9 h 20 Déjeuner-conférence La transformation numérique : êtes-vous prêt? 10 h 35 à 11 h 30 Innovations et développement durable 9 h 40 à 10 h 40 Démystifier la Licence 1.4 - Entrepreneur en routes et canalisation Entrepreneur écologique : mode passagère ou réalité future? Les dossiers chauds de l'industrie 12 h 15 à 13 h 50 Dîner-conférence Allocution de Claude Filion | Vice-président par intérim - Soutien à la gouvernance à la CCQ Allocution du ministre Pierre Fitzgibbon | Ministre de l'Économie et de l'Innovation 11 h à 12 h Optimiser votre entreprise tout en gardant vos employés La construction LEED® - exigences et opportunités Comprendre la complexité administrative RT/SST d'un entrepreneur en rénovation 14 h à 15 h Installation du revêtement extérieur en bois massif : les meilleures pratiques Être en ligne et attirer plus de clients, par François Charron Vente itinérante : Loi sur la protection du consommateur 12 h 30 à 13 h 45 Dîner-conférence Le meilleur nous convient très bien, par Ricardo 15 h 15 à 16 h 15 Nos experts répondent à vos questions 14 h à 15 h Marges et profits en rénovation Négocier, un plaisir et non un fardeau 17 h à 19 h Certifié APCHQ : remise des Prix Distinction 18 h Cocktail et Soirée gala

Le programme détaillé et l'horaire des ateliers peuvent être consultés à l'adresse suivante : apchq.com/evenement-provincial/congres-annuel/horaire-2019

18 et 19 octobre 2019

Fairmont Le Château Frontenac

1 Rue des Carrières

Québec G1R 4P5

