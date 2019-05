Invitation aux médias - Le ministre Pierre Fitzgibbon à la tête de la délégation québécoise au Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) de Paris-Le Bourget 2019

MONTRÉAL, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, dirigera une mission économique, du 15 au 21 juin 2019, à l'occasion du 53e Salon international de l'aéronautique et de l'espace (SIAE) de Paris-Le Bourget, le plus ancien et le plus grand salon au monde consacré à cette industrie.

La délégation québécoise sera composée de représentants d'une cinquantaine d'entreprises et d'organismes de recherche de même que de partenaires de l'industrie de l'aérospatiale. La mission permettra au gouvernement de promouvoir l'industrie aérospatiale québécoise, de renforcer sa participation à la chaîne d'approvisionnement mondiale et d'accroître les partenariats stratégiques.

Au Québec, cette industrie représente plus de 42 000 emplois spécialisés au sein de quelque 200 entreprises reconnues mondialement, dont cinq grands maîtres d'œuvre ainsi qu'une quinzaine de partenaires de premier rang, d'équipementiers et d'entreprises majeures en entretien, réparation et révision. Le Québec exporte plus de 80 % de sa production aérospatiale hors du Canada, ce qui en fait un partenaire de choix pour établir des collaborations avec les grands donneurs d'ordres internationaux.

L'Espace Québec servira à la promotion des atouts québécois, aux rencontres entre les acteurs de l'industrie et aussi comme point de ralliement aux participants de la mission et aux représentants des médias présents au congrès. Ces derniers sont d'ailleurs invités à rencontrer le ministre sur place.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 691-5650; Information : Marie Goyette, Conseillère stratégique, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 514 499-2199, poste 4125