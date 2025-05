Invitation aux médias - Le français au cœur des affaires

MONTRÉAL, le 26 mai 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à l'événement Le français au cœur des affaires. Il s'agit d'une initiative de la Ville de Montréal codéveloppée avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Le français est un véritable levier de croissance, d'innovation et de positionnement stratégique pour les entreprises de la métropole. Cette mobilisation réunira des leaders de la communauté d'affaires et des entrepreneurs pour en apprendre et échanger sur les avantages de faire des affaires en français.

Vous trouverez le programme complet de l'événement ici.

Date : Lieu : Mardi 27 mai 2025 Centre PHI 407, rue Saint-Pierre

Montréal, Québec H2Y 2M3



Heure : De 8 h 30 à 11 h 30



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence et recevoir la documentation

sous embargo, veuillez communiquer avec Éloïse Martel-Thibault,

cheffe, Communications, à [email protected] ou par téléphone

au 514 669-6746.

Invités (en ordre alphabétique) :

Patrizia Angela Casubolo, PDG et fondatrice,

Gloria International inc. / COCHIC Sébastien Arcand, professeur titulaire, directeur

- Département de management, cotitulaire - Chaire

de recherche sur la situation démolinguistique et les politiques

linguistiques au Québec, HEC Montréal



Caroline Bourgeois, mairesse d'arrondissement de

Rivière-des-Prairies -Pointe-aux-Trembles, vice-présidente

du Comité exécutif et élue responsable de la langue française,

Ville de Montréal Megan Danis, directrice, Culture et Développement, Moov AI



Simon Dansereau, PDG, Triple Boris Nassib El-Husseini, Ph. D., président-directeur général,

Les 7 doigts de la main



Dieudonné Ella Oyono, directeur du Service du développement

économique, Ville de Montréal Clémence Jaruga, directrice, Programmes de francisation,

Chambre de commerce du Montréal métropolitain



Valérie Poulin, directrice, Intelligence économique et rayonnement international,

Service du développement économique, Ville de Montréal Luc Rabouin, membre du comité exécutif, responsable

du développement économique et de l'enseignement supérieur

et maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

